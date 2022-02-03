В Солнечногорске загорелся научно-исследовательский институт

Пожар произошел в здании Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Солнечногорске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании ВНИИФТРИ произошло возгорание, пожарные ищут его очаг. Первый этаж шестиэтажного здания задымлен", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной задымления стало короткое замыкание проводки на первом этаже.

Из института эвакуированы 50 человек. Вызову на пожар автоматически присвоен повышенный ранг сложности. В помощь подмосковным коллегам выехали пожарные из Москвы.

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