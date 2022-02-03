Новости мира: мощный оползень произошел в Эквадоре

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Мощный оползень произошел в Эквадоре. Жертвами стихии в столице Кито стали 24 человека. На город обрушились осадки, которых не было почти 20 лет. После дождей в ущелье скопилось много воды. Грязь и камни хлынули к домам, восемь из них обвалились. На кадрах видно, как поток сметает деревья и линии электропередач.
В Лондоне в аэропорту Хитроу шторм едва не опрокинул самолет. При заходе на посадку сильный ветер начал сносить лайнер: борт накренился в левый бок и чуть не зацепил полосу хвостом. Пилот вовремя среагировал, поднял самолет и ушел на второй круг. Дубль оказался удачным. За последние несколько дней на Великобританию обрушились сразу два шторма – "Малик" и "Корри". Около 30 тысяч человек остались без света, а занятия в школах были отменены.
В Оттаве, где проходит одна из крупнейших акций протеста против коронавирусных мер, полицейские запросили подкрепления. Помощи просят у всех. Даже хотят привлечь конную полицию. В городе ожидают, что масштабы акции к выходным могут увеличиться. Для участия в протестах в столицу прибыли люди со всей страны, есть немало участников из США. Об этом сообщает глава местной полиции. Число задержанных выросло по меньшей мере до трех человек. Местные власти назвали акцию хорошо организованной и проплаченной. В данный момент рассматриваются все варианты остановки народного бунта – от переговоров до применения силы и судебного запрета.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев опубликовал обращение в поддержку Украины. Он заявил, что вероятность вторжения России на территорию Украины "очень реальна", но ситуацию еще можно решить путем дипломатии.
США в ближайшее время направят дополнительные силы в Европу. В частности, в Польшу планируют отправить две тысячи военных. Как сообщает CNN, переброску дополнительных подразделений одобрил Джо Байден. В западной прессе уточняют, что это является демонстрацией поддержки союзников по НАТО.
В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад безосновательно заявляет о якобы готовящемся "российском вторжении" на Украину и сам провоцирует напряженность.
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