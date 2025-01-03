Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Чувашии задержан Дед Мороз после перестрелки в магазине

Новости регионов: в Чувашии задержан Дед Мороз после перестрелки в магазине

В Измайлове задержана девушка, которая похитила косметику

Новости мира: почти 100 машин столкнулись в Казахстане

В Ленинградской области фейерверк попал на балкон квартиры

Несколько машин столкнулись на 68-ом км МКАД в Москве

Новости регионов: 5 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

Новости мира: в результате авиакатастрофы в Калифорнии пострадали 18 человек

Новости регионов: более 4,5 тыс человек остались без электричества в Новгородской области

Пострадавших в ДТП в Таиланде россиян доставили в госпиталь

Новости регионов: космонавт с МКС показал кадры первого в 2025 году полярного сияния

Мужчина в костюме Деда Мороза задержан в Чувашии после перестрелки в магазине. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина застрелил владельца торговой точки и скрылся. Оказалось, что это был его знакомый, который задолжал подозреваемому крупную сумму. Мужчина задержан.

Новую порцию мазута выбросило на пляжи Крыма. На очистку береговой линии вышли более 100 человек. Только за пятницу, 3 января, удалось вывезти более 500 мешков песка. Продолжают очищать и прибрежную линию в Краснодарском крае – там уже утилизировали 86 тысяч тонн загрязненного грунта.

Кроме того, жители Екатеринбурга слепили десятки снеговиков на озере Шарташ. Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществовидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика