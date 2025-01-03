Новости регионов: в Чувашии задержан Дед Мороз после перестрелки в магазине

Мужчина в костюме Деда Мороза задержан в Чувашии после перестрелки в магазине. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина застрелил владельца торговой точки и скрылся. Оказалось, что это был его знакомый, который задолжал подозреваемому крупную сумму. Мужчина задержан.

Новую порцию мазута выбросило на пляжи Крыма. На очистку береговой линии вышли более 100 человек. Только за пятницу, 3 января, удалось вывезти более 500 мешков песка. Продолжают очищать и прибрежную линию в Краснодарском крае – там уже утилизировали 86 тысяч тонн загрязненного грунта.

Кроме того, жители Екатеринбурга слепили десятки снеговиков на озере Шарташ. Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

