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Новости

03 января, 13:30

Происшествия

Новости регионов: 5 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

Новости регионов: 5 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

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Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области. Это случилось на 15 километре автодороги Тюмень – Салаирка. Поворачивая водитель зацепил снежный вал, после чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Между тем в результате крупного пожара в Хабаровском крае сгорели 5 машин. Это произошло в автосервисе, расположенном в городе Амурск. Огонь распространился на 600 квадратных метров, после чего был локализован и потушен. В результате случившегося никто не пострадал.

Тем временем ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров. Более 1,5 тысячи животных уже передали в центры реабилитации. Тех из них, чье состояние не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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