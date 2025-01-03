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03 января, 11:30

Происшествия

Новости мира: в результате авиакатастрофы в Калифорнии пострадали 18 человек

Новости мира: в результате авиакатастрофы в Калифорнии пострадали 18 человек

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Два человека погибли, 18 пострадали в результате авиакатастрофы в Калифорнии. Легкомоторный самолет упал на крышу склада с медикаментами. Авиакатастрофа произошла неподалеку от местного аэродрома. В результате падения воздушного судна произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Тем временем выяснилось, что исполнитель теракта в Новом Орлеане заложил еще два взрывных устройства в центре города и держал при себе детонатор. Об этом рассказал президент США Джо Байден. Бомбы находились в контейнерах для льда. Американский лидер также подтвердил отсутствие связи между инцидентами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Также установлено, что исполнитель теракта в Новом Орлеане действовал в одиночку.

Между тем у президентского дворца в Сеуле собрались около 3 тысяч полицейских и сторонники временно отстраненного президента Юн Сок Еля. На его защиту встала пехотная дивизия внутренней обороны. Речь идет о подразделении, которому поручено защищать столичный регион Сеула в случае войны. Так как Юн Сок Ель все еще является главой государства, хоть и временно отстраненным от этой должности, он остается под охраной Службы безопасности президента, которая сопротивляется его аресту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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