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03 января, 18:15

Происшествия

Движение на участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили после ДТП

Движение на участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили после ДТП

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На участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили движение после ДТП

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На участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили движение после ДТП с поездом и такси. На записи видно, как легковая машина пытается проскочить переезд, но через мгновение ее таранит несущийся поезд.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира. По предварительным данным, таксист нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся электропоездом. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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