Движение на участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили после ДТП

На участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили движение после ДТП с поездом и такси. На записи видно, как легковая машина пытается проскочить переезд, но через мгновение ее таранит несущийся поезд.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира. По предварительным данным, таксист нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся электропоездом. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.