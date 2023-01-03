На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге запряженная карета лошадьми врезалась в толпу. В результате этого ДТП пострадали трое пешеходов, из которых двое – дети. Взрослому и детям понадобилась медпомощь.

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за неизвестного, который решил внезапно оседлать коня, чем напугал животное. По факту этого ДТП Следственный комитет уже проводит проверку.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что лошади были не объезжены и не предназначены для верховой езды. Человека, устроившего ДТП сейчас ищут правоохранительные органы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.