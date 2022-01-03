В Балашихе задержали двоих подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе. По предварительным данным, именно они изготовили и продавали неизвестную жидкость под видом алкоголя, после употребления которой умерли три человека. Известно, что сначала в одной квартире обнаружили тело мужчины. Там же нашли его знакомого, он был без сознания. Сейчас этот человек в больнице. Помимо этого, из другой квартиры госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину. Оба скончались в больнице от отравления.

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