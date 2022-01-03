В Балашихе умерли три человека, отравившись суррогатным алкоголем

В Балашихе люди отравились суррогатным алкоголем. Три человека умерли. Сначала в одной квартире обнаружили тело мужчины. Там же нашли его знакомого, он был без сознания. Сейчас этот человек в больнице. Помимо этого, из другой квартиры госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину. Оба скончались в больнице от отравления. В обеих квартирах нашли канистры со спиртосодержащей жидкостью. Предполагают, что люди купили суррогат в одном и том же месте. Возбуждено уголовное дело. Уже задержали двоих подозреваемых, которые могли изготовить этот суррогат и торговать им.

Подробнее – на телеканале Москва 24.