В Истре сгорела баня

В селе Никитское в Истринском районе Подмосковья вспыхнула баня. К приезду пожарных постройка была полностью охвачена огнем.

Огонь не успел перекинуться на другие дома. Обошлось без пострадавших. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.