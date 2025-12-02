Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 15:30

Происшествия

В Балашихе женщина бросила канализационный люк на припаркованный автомобиль

В Балашихе женщина бросила канализационный люк на припаркованный автомобиль

Момент массового ДТП на Варшавском шоссе попал на видео

Авария произошла на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе

Авария на проспекте Багратион привела к перекрытию движения

Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

Новости мира: мощное наводнение разрушило дома в Индонезии

Поезд доставил в Москву пассажиров, застрявших в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга

Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней

Водители застряли на обледеневшей трассе "Байкал"

В Раменском восстановили электроснабжение

Камеры видеонаблюдения в подмосковной Балашихе зафиксировали, как девушка подняла с газона тяжелый канализационный люк и потащила его к припаркованной иномарке.

Судя по записи, цель была выбрана заранее. Женщина с размаха бросила люк на крышу автомобиля, со второго раза пробив заднее стекло. Мотивы ее действий, а также личность устанавливают оперативники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоРоман КарловНаталия Шкода

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика