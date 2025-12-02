В Балашихе женщина бросила канализационный люк на припаркованный автомобиль

Камеры видеонаблюдения в подмосковной Балашихе зафиксировали, как девушка подняла с газона тяжелый канализационный люк и потащила его к припаркованной иномарке.

Судя по записи, цель была выбрана заранее. Женщина с размаха бросила люк на крышу автомобиля, со второго раза пробив заднее стекло. Мотивы ее действий, а также личность устанавливают оперативники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.