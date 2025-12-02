Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

В Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей". Злоумышленники незаконно добывали бурый уголь марки 2Б. Они успели извлечь более 18 тысяч кубометров ископаемых. Сумма ущерба составила 65 миллионов рублей.

Огромная пробка из большегрузов образовалась на трассе "Байкал" в Иркутской области. Движение на участке сильно затруднено. Водителям порекомендовали отказаться от поездок в Иркутск.

Гололед и сильные снегопады сковали движение на границе Бурятии и Иркутской области. У села Вознесеновка встали десятки фур. Они везут туда легковые авто, продукты питания и стройматериалы.

