Поезд доставил в Москву пассажиров, застрявших в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга. За ними прислали новый состав.

Пассажиры отметили, что все время, пока "Сапсан" стоял, паники не было, а проводники вели себя очень профессионально, вежливо и корректно. Сейчас причины длительной задержки выясняет транспортная прокуратура Санкт-Петербурга.

