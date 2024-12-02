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Новости

02 декабря, 23:30

Происшествия

Новости регионов: организатор круиза в Антарктиду опроверг снятие с рейса туриста из РФ

Новости регионов: организатор круиза в Антарктиду опроверг снятие с рейса туриста из РФ

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Организатор круиза в Антарктиду опроверг снятие с рейса российского туриста. Ранее мужчина сообщил в СМИ, что его принуждают покинуть судно из-за провокации беспорядков. Накануне круиз прервали из-за неисправности судна.

В пункте выдачи товаров в Анадыре собираются огромные очереди. Это единственный на Чукотке ПВЗ известного маркетплейса. Людям приходится ждать свои заказы с утра до вечера. Полиция вынуждена постоянно приезжать в ПВЗ, чтобы успокоить покупателей и вывести их из помещения.

В Казани мужчина подрался со шлагбаумом. По словам очевидцев, молодой человек не разобрался, где въезд, а где выезд на парковке. Теперь вандала ищут полицейские.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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