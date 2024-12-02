Новости регионов: причиной отравления семьи в Красной сопке стало инсектицидное средство

Причиной отравления семьи в Красной сопке стало инсектицидное средство. Об этом рассказали в Следственном комитете. В распоряжении следователей есть окончательные результаты экспертизы. Теперь следователи дадут оценку действиям отца семьи. Незадолго до отравления он обрабатывал дом дихлофосом. После обработки помещение недостаточно проветрили. В сентябре трагедия унесла жизни четверых детей.

В горах Сочи, где должен открыться горнолыжный сезон, объявили лавинную опасность. Режим действует на отметках выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Однако это не мешает курортам готовиться к наплыву туристов. Трассы для катания будут открывать по мере формирования устойчивого снежного покрова. Пока их планируют открыть 6 декабря на "Красной поляне".

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