02 декабря, 12:30Происшествия
Новости регионов: двухэтажный жилой дом сгорел в Башкирии
В Башкирии сгорел двухэтажный жилой дом. ЧП случилось ночью в поселке Краснохолмский. Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже, а потом перекинулось на соседнее жилье. В результате огонь распространился на площадь 900 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. Есть погибшие, также четверо пострадавших находятся в больнице.
В Рыбинске Ярославской области пожар произошел в исправительной колонии. Огонь охватил более тысячи квадратных метров. На данным момент пожар потушен. Пострадавших нет.
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