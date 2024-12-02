Новости регионов: двухэтажный жилой дом сгорел в Башкирии

В Башкирии сгорел двухэтажный жилой дом. ЧП случилось ночью в поселке Краснохолмский. Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже, а потом перекинулось на соседнее жилье. В результате огонь распространился на площадь 900 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. Есть погибшие, также четверо пострадавших находятся в больнице.

В Рыбинске Ярославской области пожар произошел в исправительной колонии. Огонь охватил более тысячи квадратных метров. На данным момент пожар потушен. Пострадавших нет.

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