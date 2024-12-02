Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:45

Происшествия

Последняя туристка из РФ завершила голодовку на поломанном лайнере у Аргентины

Последняя туристка из РФ завершила голодовку на поломанном лайнере у Аргентины

Новости регионов: в горном кластере Сочи объявили лавинную опасность

Сотрудники ГИБДД эвакуировали врезавшийся в "ГАЗель" грузовик

Новости мира: в Тбилиси спецназ применил водометы для сдерживания протестующих

Российская туристка завершила голодовку, которую начала из-за сорванного тура в Антарктиду

Новости мира: протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

Новости регионов: кровля горящего цеха обрушилась в Екатеринбурге

Новости мира: дожди привели к сильному наводнению в Греции

Новости регионов: полиция разыскивает участников массовой драки в Ногинске

Новости регионов: вахтовики спасли нерпу от белых медведей на Ямале

Последняя туристка из РФ завершила голодовку на поломанном круизном лайнере у берегов Аргентины. Наталья Литвинова не ела и не пила пять дней, требуя вернуть деньги за несостоявшееся путешествие в Антарктиду.

За билет каждый пассажир отдал больше чем по миллиону рублей. При этом к протестам присоединились не только россияне, но и китайские туристы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятуризмвидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАлександра Бахтина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика