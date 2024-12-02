Последняя туристка из РФ завершила голодовку на поломанном лайнере у Аргентины

Последняя туристка из РФ завершила голодовку на поломанном круизном лайнере у берегов Аргентины. Наталья Литвинова не ела и не пила пять дней, требуя вернуть деньги за несостоявшееся путешествие в Антарктиду.

За билет каждый пассажир отдал больше чем по миллиону рублей. При этом к протестам присоединились не только россияне, но и китайские туристы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

