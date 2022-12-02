Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жительница Куйбышевского района Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать дополнительные меры поддержки людей с тяжелой инвалидностью, а также их семьям.

Запасы зерна в сельхозорганизациях России с 2021 года увеличились на 42,3%. Такие данные предоставил Росстат.