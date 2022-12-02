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Новости

02 декабря, 19:45

Общество

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Спасенная с загоревшегося судна в Москве получила ожог первой степени и обморожение – СМИ

Частный дом загорелся в Раменском городском округе

Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жительница Куйбышевского района Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать дополнительные меры поддержки людей с тяжелой инвалидностью, а также их семьям.

Запасы зерна в сельхозорганизациях России с 2021 года увеличились на 42,3%. Такие данные предоставил Росстат.

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