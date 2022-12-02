Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожог первой степени и переохлаждение получила женщина, которую спасли при пожаре на судне в Братееве. Об этом сообщили СМИ.

Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах из-за лихорадки Эбола. Об этом заявило ведомство.

Движение на Тверской улице будут ограничивать с 3 по 12 декабря для работ по украшению города. Такую информацию озвучили власти города.