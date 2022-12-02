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Новости

02 декабря, 16:45

Происшествия

Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением

Микроавтобус врезался в столб в подмосковном поселке Жуковка

Задержанный в Италии сын губернатора Артем Усс переведен под домашний арест

Видео смертельной аварии в Петербурге появилось в Сети

Московская прокуратура начала проверку из-за пожара на судне в Братееве

Из консульства Украины в Чехии эвакуировали сотрудников из-за подозрительного предмета

Мужчина погиб при пожаре на улице Юных Ленинцев в Москве

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

В Приморье оценили состояние членов экипажа потерпевшего крушение МиГ-31

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожог первой степени и переохлаждение получила женщина, которую спасли при пожаре на судне в Братееве. Об этом сообщили СМИ.

Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах из-за лихорадки Эбола. Об этом заявило ведомство.

Движение на Тверской улице будут ограничивать с 3 по 12 декабря для работ по украшению города. Такую информацию озвучили власти города.

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