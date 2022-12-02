Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 16:30

Происшествия

Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением

Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением

Микроавтобус врезался в столб в подмосковном поселке Жуковка

Задержанный в Италии сын губернатора Артем Усс переведен под домашний арест

Видео смертельной аварии в Петербурге появилось в Сети

Московская прокуратура начала проверку из-за пожара на судне в Братееве

Из консульства Украины в Чехии эвакуировали сотрудников из-за подозрительного предмета

Мужчина погиб при пожаре на улице Юных Ленинцев в Москве

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

В Приморье оценили состояние членов экипажа потерпевшего крушение МиГ-31

Федеральная таможенная служба и ФСБ ликвидировали международную наркогруппировку в РФ

Пострадавшая при пожаре на судне женщина находится в больнице, сообщили столичные власти. Ранее СМИ писали, что она получила ожог первой степени и обморожение.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлина ГилеваВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика