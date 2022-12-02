Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением

Пострадавшая при пожаре на судне женщина находится в больнице, сообщили столичные власти. Ранее СМИ писали, что она получила ожог первой степени и обморожение.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.