02 декабря, 16:30Происшествия
Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением
Пострадавшая при пожаре на судне женщина находится в больнице, сообщили столичные власти. Ранее СМИ писали, что она получила ожог первой степени и обморожение.
Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.