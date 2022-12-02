Пожар в ангаре с газовыми баллонами на Ямале локализовали – МЧС

На Ямале локализовали пожар в ангаре с газовыми баллонами на площади 1 500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Склад горит в промзоне города Губкинский. Пожарным трудно работать на объекте, так как внутри находятся баллоны кислорода и пропана, бочки с горюче-смазочными материалами, рушатся строительные конструкции. Частично обвалилась крыша.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Погибших и пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.