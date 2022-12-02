Питерские полицейские задержали пьяного водителя, пытавшегося от них скрыться

В МВД заявили, что в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого водителя, который пытался избежать преследования. Мужчина уезжал от экипажа полиции по дворам, рискуя сбить пешеходов.

В результате патрульному пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Когда и это не помогло, то пришлось стрелять по колесам. В итоге машина остановилась, а водитель попытался убежать, но его поймали.

Экспертиза показала, что мужчина был сильно пьян. Ближайшие 10 суток он проведет под административным арестом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.