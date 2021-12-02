Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Там находится вооруженный мужчина. Полиция пытается начать с ним переговоры. В штаб-квартиру никого не пускают и оттуда никого не выпускают.

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