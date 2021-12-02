Стало известно о новом виде мошенничества. Можно остаться с кредитом и без квартиры. Преступники используют так называемые СМС-бомберы. Жертв выбирают из слитых баз данных.

Там есть номера и паспортные сведения. После этого оформляют на человека кредит сразу в 30–40 микрофинансовых организациях. Жертве сразу же приходит множество кодов для авторизации. Мошенники втираются в доверие и просят скрин в Telegram или WhatsАpp. Кредиты, как правило, оформляют под залог квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.