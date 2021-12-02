Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте против депутата Рашкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в ночь на 29 октября депутат выследил и застрелил из карабина лося. Он охотился в Саратовской области не один. Вместе с компаньонами они разделали тушу и погрузили в машину, попытавшись скрыть убийство. Однако автомобиль с депутатом остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства.

Неделю назад Валерия Рашкина решили лишить депутатской неприкосновенности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.