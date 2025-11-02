График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

02 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: взрыв в магазине в Мексике унес жизни 22 человек

В Мексике результате взрыва в местном магазине погибли 22 человека, еще 12 пострадали. Предварительной причиной инцидента называют детонацию в припаркованном у входа автомобиле.

Центральный Вьетнам охватила серия наводнений. В результате ливней погибли 13 человек, затоплено более 100 тысяч домов. Работа гостиниц в туристических регионах приостановлена, спасатели продолжают поиски выживших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова, Юлия Неклесова

