02 ноября, 09:30

Российские туристы устроили забастовку в отеле на кубинском курорте Варадеро

На кубинском курорте Варадеро российские туристы устроили забастовку, отказавшись заселяться в отели, предложенные туроператором после перенаправления рейса из-за урагана "Мелисса". Пятнадцать человек уже несколько суток ночуют у стойки регистрации, жалуясь на неприемлемые условия в новых номерах.

Как сообщила одна из туристок Ольга Жигалова, в отелях отсутствовала горячая вода, не было нормального питания, а туристов лишили связи. Российское посольство и генконсульство в Гаване поддерживают контакт с представителями турфирмы для урегулирования конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятуризмвидеоДарья Ермакова

