Новости мира: Турция опровергла массовое заражение туристов из РФ инфекцией в Анталье

Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях вирусной инфекцией у российских туристов в Анталье. Ранее зарубежные СМИ сообщили о вспышке заболеваемости на побережье турецкого Белека. Люди обращались с жалобами на высокую температуру и другие признаки ротавирусной инфекции.

Жители испанской Валенсии вышли на субботник, чтобы очистить улицы от последствий сильнейшего ливня. Ранее в Испании объявили траур – дожди и наводнения привели к многочисленным жертвам. На данный момент из одной только Валенсии было вывезено более 2 тысяч поврежденных легковых и грузовых автомобилей, а также сотни тонн грязи и мусора.

Крупный пожар произошел на заводе по производству растительного масла в индонезийском городе Бекаси, неподалеку от столицы Джакарты. Погибли не менее 8 человек.

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