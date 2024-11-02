Неизвестный устанавливает "капканы" на лесных мотогонщиков в Подмосковье

Житель Солнечногорского района Подмосковья организовал охоту на байкеров, катающихся по бездорожью. Он устанавливает ловушки, состоящие из натянутых между деревьями веревок и тросов, которые сложно заметить на скорости.

Адвокат Давид Кемулария отметил, что использование таких методов для борьбы с байкерами наказуемо. Если будут пострадавшие или погибшие, ответственность может быть уголовной с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

Питбайкеры готовят коллективное заявление в полицию, требуя привлечь виновного к ответственности. Правоохранительным органам предстоит выяснить личность или группу лиц, ответственных за эти опасные ловушки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.