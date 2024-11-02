Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 22:15

Происшествия

Неизвестный устанавливает "капканы" на лесных мотогонщиков в Подмосковье

Неизвестный устанавливает "капканы" на лесных мотогонщиков в Подмосковье

Новости регионов: месячная норма снега выпала в Забайкалье и Бурятии

Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

Юрист рассказал, что грозит расставившему ловушки для питбайкеров жителю Солнечногорска

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 200 человек

В Солнечногорске питбайкеры ищут неизвестного, который устраивает им смертельные ловушки

Новости мира: нейросеть обманула дублинцев, пригласив их на фестиваль

Фура перегородила дорогу на Ярославском шоссе в Москве

Каршеринговая машина столкнулась с микроавтобусом на севере Москвы

Новости мира: люди погибли из-за обрушения бетонного козырька в Сербии

Житель Солнечногорского района Подмосковья организовал охоту на байкеров, катающихся по бездорожью. Он устанавливает ловушки, состоящие из натянутых между деревьями веревок и тросов, которые сложно заметить на скорости.

Адвокат Давид Кемулария отметил, что использование таких методов для борьбы с байкерами наказуемо. Если будут пострадавшие или погибшие, ответственность может быть уголовной с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

Питбайкеры готовят коллективное заявление в полицию, требуя привлечь виновного к ответственности. Правоохранительным органам предстоит выяснить личность или группу лиц, ответственных за эти опасные ловушки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика