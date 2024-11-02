Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

В Адлере у эвакуатора на трассе внезапно отвалились два колеса. Инцидент попал на запись видеорегистратора. Эвакуатор в этот момент вез другой автомобиль.

В Пскове загорелся автосервис. По данным МЧС, пламя охватило 600 квадратов. Пожарным удалось остановить огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.



Бассейн в кузове пикапа сделали несколько парней в Башкирии. Задержанный водитель машины в отделении сообщил, что они просто хотели подарить людям хорошее настроение. На него составили протокол за неправильную перевозку пассажиров и скрытие регистрационных знаков.

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