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Новости

02 ноября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

Новости регионов: в Адлере у эвакуатора на трассе отвалились два колеса

Юрист рассказал, что грозит расставившему ловушки для питбайкеров жителю Солнечногорска

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В Адлере у эвакуатора на трассе внезапно отвалились два колеса. Инцидент попал на запись видеорегистратора. Эвакуатор в этот момент вез другой автомобиль.

В Пскове загорелся автосервис. По данным МЧС, пламя охватило 600 квадратов. Пожарным удалось остановить огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Бассейн в кузове пикапа сделали несколько парней в Башкирии. Задержанный водитель машины в отделении сообщил, что они просто хотели подарить людям хорошее настроение. На него составили протокол за неправильную перевозку пассажиров и скрытие регистрационных знаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионытранспортвидеоРоман Карлов
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