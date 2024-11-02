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Новости

Новости

02 ноября, 10:00

Происшествия

Новости мира: нейросеть обманула дублинцев, пригласив их на фестиваль

Новости мира: нейросеть обманула дублинцев, пригласив их на фестиваль

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Дублинская полиция выясняет, что привело к хаосу, который наблюдался в центре города в ночь Хеллоуина. Там собрались тысячи людей, чтобы принять участие в фестивале, о котором прочитали на сайте. Позднее выяснилось, что новость оказалась фейком, который сгенерировала нейросеть, а сайт – пакистанским.

Тем временем в Великобритании прошел крупный кондитерский конкурс, на котором представили сладкие ростовые копии известных личностей и персонажей, например королевы Елизаветы II и Дэдпула. Одной из центральных работ должен был стать торт в виде певицы Тейлор Свифт. Однако он не выдержал транспортировки и развалился на глазах у зрителей. У изделия подогнулись ноги и отпали руки, из-за чего кондитеру пришлось снять его с конкурса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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