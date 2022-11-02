Виновника смертельного ДТП в центре Москвы задержали

Водитель грузовика, из-за которого произошло смертельное ДТП на улице 1905 года, задержан. 27-летний мужчина сразу после аварии скрылся. По предварительной версии, у его грузовика могли отказать тормоза, из-за чего машина врезалась в такси.

В легковушке погибли два человека. Она оказалась зажата между грузовиком и автомобилем. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

