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Новости

02 ноября, 22:15

Происшествия

Виновника смертельного ДТП в центре Москвы задержали

Виновника смертельного ДТП в центре Москвы задержали

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

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Движение частично перекрыто на Балаклавском проспекте в сторону Профсоюзной улицы

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на улице 1905 года

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Водитель грузовика, из-за которого произошло смертельное ДТП на улице 1905 года, задержан. 27-летний мужчина сразу после аварии скрылся. По предварительной версии, у его грузовика могли отказать тормоза, из-за чего машина врезалась в такси.

В легковушке погибли два человека. Она оказалась зажата между грузовиком и автомобилем. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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