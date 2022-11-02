Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Прокуратура Москвы сообщила о задержании водителя грузовика, из-за которого произошло смертельное ДТП на улице 1905 года. 27-летний мужчина скрылся с места аварии. По предварительной версии, у его грузовика могли отказать тормоза. Из-за этого машина врезалась в такси. В легковушке погибли два человека.



Эвакуация жителей с правобережной части Херсонской области завершена. Об этом сообщили в администрации региона. Движение гражданских транспортных средств через Днепр ограничено. Запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. С левого берега вывоз людей продолжается.

Россия возобновляет участие в зерновой сделке, но оставляет за собой право выйти из нее, если Киев нарушит гарантии. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в ходе боев на николаево-криворожском направлении российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Американский ритейлер Gap полностью уходит из России. Как пишут СМИ, сеть закроет все магазины, однако подчеркивается, что у компании были проблемы с выручкой еще до февральских событий, марка не была очень популярна у россиян. Сейчас у Gap 11 магазинов в России, 10 из которых в Москве и один в Петербурге.

Москвичи выстроились в огромные очереди в магазинах H&M. Шведский бренд давно объявил об уходе из России. Но сейчас начал мега-распродажу со скидками до 50%.

Предстоящие длинные праздники многие москвичи планируют провести за городом. Даже несмотря на холодную погоду и не самый благоприятный прогноз. Подмосковные санатории и дома отдыха готовятся к наплыву посетителей. Во многих уже почти полностью забронированы все номера.

Принятый Мосгордумой бюджет Москвы остался социальным. Больше половины бюджета пойдет на здравоохранение, социальную поддержку, образование, физкультуру и спорт. Социальные выплаты для людей старшего поколения и семей с детьми проиндексируют на 10% с 1 января. Увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой до 23 300 рублей в месяц. Коснется это больше двух миллионов столичных пенсионеров. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

