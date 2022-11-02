Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

4 ноября автобусы в Подмосковье будут ходить по расписанию субботы. О движении общественного транспорта рассказала пресс-служба Минтранса Московской области.

Около 50 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года. Об этом заявил Дептранс.