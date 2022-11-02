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Новости

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Происшествия

Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

Новости часа: лига безопасного интернета зафиксировала более 22 млн фейков о мобилизации

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Движение частично перекрыто на Балаклавском проспекте в сторону Профсоюзной улицы

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на улице 1905 года

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Движение транспорта восстановили после ДТП в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

4 ноября автобусы в Подмосковье будут ходить по расписанию субботы. О движении общественного транспорта рассказала пресс-служба Минтранса Московской области.

Около 50 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года. Об этом заявил Дептранс.

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