Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:15

Происшествия

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на улице 1905 года

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Движение транспорта восстановили после ДТП в центре Москвы

Москвичи принесли цветы к месту аварии на улице 1905 года

Новости часа: москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года

Новости часа: в аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса

Новости часа: полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в Москве

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы. На данный момент это предварительная версия, все обстоятельства ДТП с летальным исходом устанавливает следствие.

ДТП с участием грузовика, автобуса и такси произошло улице 1905 года утром 2 ноября. Грузовик влетел сзади в легковой автомобиль, который остановился для посадки пассажира. В результате удара такси оказалось зажато между автобусом и грузовой машиной. При этом виновник аварии после происшествия скрылся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим СеликовВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика