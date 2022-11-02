Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы. На данный момент это предварительная версия, все обстоятельства ДТП с летальным исходом устанавливает следствие.

ДТП с участием грузовика, автобуса и такси произошло улице 1905 года утром 2 ноября. Грузовик влетел сзади в легковой автомобиль, который остановился для посадки пассажира. В результате удара такси оказалось зажато между автобусом и грузовой машиной. При этом виновник аварии после происшествия скрылся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.