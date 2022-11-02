Новости часа: москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года. По данным МВД, в салоне такси погибли два человека.

ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС. Об обстрелах сообщили в Минобороны РФ.

РФ представит британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь. Об этом заявили в МИД РФ.