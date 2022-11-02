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Общество

Новости часа: в аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса

Новости часа: в аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса

Новости часа: полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в Москве

Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в центре Москвы

Новости регионов: двое рабочих погибли во время взрыва на заводе в Армавире

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

"Яндекс Go" окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года

Новости часа: установлен водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Москве

Правоохранители разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП в центре Москвы

В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями — СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса. По данным МВД, в салоне такси погибли два человека.

Дмитрий Песков заявил об отсутствии риска сокращения соцвыплат в 2023 году. По словам пресс-секретаря, соцвыплаты – это приоритет бюджета.

В московских школах появятся практикумы для подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал департамент образования.

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