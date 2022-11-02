Новости часа: в аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В аварии с участием такси в центре Москвы пострадал пассажир автобуса. По данным МВД, в салоне такси погибли два человека.

Дмитрий Песков заявил об отсутствии риска сокращения соцвыплат в 2023 году. По словам пресс-секретаря, соцвыплаты – это приоритет бюджета.

В московских школах появятся практикумы для подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал департамент образования.