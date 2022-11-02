Новости часа: полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция установила личность водителя, который устроил смертельную аварию в центре Москвы. За рулем машины, которая на скорости врезалась в такси на остановке, находился 27-летний мужчина. По данным СМИ, у водителя грузовика было сто штрафов за различные нарушения.

Будущая зима в Москве будет холоднее прошлогодней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.