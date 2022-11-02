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Общество

Новости часа: полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в Москве

Новости часа: полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в Москве

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Полиция установила личность водителя, который устроил ДТП в центре Москвы

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Новости часа: в Москве разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция установила личность водителя, который устроил смертельную аварию в центре Москвы. За рулем машины, которая на скорости врезалась в такси на остановке, находился 27-летний мужчина. По данным СМИ, у водителя грузовика было сто штрафов за различные нарушения.

Будущая зима в Москве будет холоднее прошлогодней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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