Новости регионов: двое рабочих погибли во время взрыва на заводе в Армавире

Двое рабочих погибли во время взрыва на заводе в Армавире. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации муниципалитета. Завод, на котором произошло ЧП, производит битум. По предварительным данным, во время сварочных работ он загорелся, а затем взорвался газ.

В Иркутске у самолета "Уральских авиалиний" при посадке лопнули четыре задних колеса. При этом стойки шасси не сломались. На борту находились 70 пассажиров и 5 членов экипажа. Пострадавших нет.

Река Томь превратилась в болото из мазута. Содержание нефтепродуктов в некоторых местах превышено почти в 300 раз. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. В ведомстве подчеркнули, что все виновные будут привлечены к ответственности, следователи уже приступили к работе.