Новости часа: установлен водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За рулем грузовика, который раздавил такси в Москве, был гражданин Белоруссии. Права он получил в этом году, сообщили СМИ.

Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Группировка НАТО вблизи границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.