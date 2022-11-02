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Новости

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Политика

Новости часа: установлен водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Москве

Новости часа: установлен водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Москве

Правоохранители разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП в центре Москвы

В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями — СМИ

Новости часа: в Москве разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Автомобиль такси эвакуировали после смертельного ДТП в центре Москвы

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

В Москве разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Новости часа: такси раздавило на улице 1905 года в столице

Новости часа: буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области

Водитель скрылся с места аварии на улице 1905 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За рулем грузовика, который раздавил такси в Москве, был гражданин Белоруссии. Права он получил в этом году, сообщили СМИ.

Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Группировка НАТО вблизи границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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