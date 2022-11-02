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Происшествия

Автомобиль такси эвакуировали после смертельного ДТП в центре Москвы

Автомобиль такси эвакуировали после смертельного ДТП в центре Москвы

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На улице 1905 года в столице после смертельной аварии увезли автомобиль такси, в котором погибли два человека. На кадрах видно, что от машины осталась лишь часть кузова.

ДТП произошло утром 2 ноября на улице 1905 года вблизи дома № 11. Такси остановилось за автобусом для высадки пассажира. Как только человек сел в машину, сзади на огромной скорости в них влетел грузовик. Такси в результате ДТП оказалось зажатым между большегрузом и автобусом.

В результате происшествия погибли 2 человека – водитель такси и женщина-пассажир. Находившийся за рулем грузовой машины мужчина место аварии покинул. Уточнялось, что он не являлся владельцем, машина сдавалась в аренду.

При этом, как отмечалось, за грузовиком, который протаранил машину такси, числится 104 штрафа. Их общая сумма составляет 106 500 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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