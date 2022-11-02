ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

В ФСБ сообщили, что задержали агента украинской службы безопасности, который планировал устроить диверсию на ЛЭП в Крыму. При обыске у подозреваемого нашли и изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции к ним, а также схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

По оценкам специалистов, если диверсию не предотвратили бы, без света могли остаться более пяти тысяч человек в Крыму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.