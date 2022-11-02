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Более 120 человек стали жертвами шторма "Налджи" на Филиппинах

Более 120 человек стали жертвами шторма "Налджи" на Филиппинах

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Жители Филиппин приходят в себя после разрушительного шторма "Налджи". По последним данным, жертвами стихии стал 121 человек, больше 100 получили травмы. Судьба еще 36 остается неизвестной.

Шторм вызвал наводнения и оползни. Ущерб инфраструктуре оценили минимум в 15 миллионов долларов. Повреждено почти 500 дорог, около 120 мостов придется отстраивать заново. В целом стихия затронула более трех миллионов жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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