Более 120 человек стали жертвами шторма "Налджи" на Филиппинах

Жители Филиппин приходят в себя после разрушительного шторма "Налджи". По последним данным, жертвами стихии стал 121 человек, больше 100 получили травмы. Судьба еще 36 остается неизвестной.

Шторм вызвал наводнения и оползни. Ущерб инфраструктуре оценили минимум в 15 миллионов долларов. Повреждено почти 500 дорог, около 120 мостов придется отстраивать заново. В целом стихия затронула более трех миллионов жителей.

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