Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Протесты в Марокко не прекращаются уже несколько дней. Как сообщает МВД, манифестанты штурмуют здания органов безопасности с целью захвата оружия.

Протестующие бросают камни, взрывают газовые баллоны и поджигают покрышки. Нападениям также подвергаются банки и магазины. Власти сообщают о сотнях раненых полицейских, известно о трех погибших.

Участники беспорядков требуют реформы образования и здравоохранения, а также борьбы с коррупцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.