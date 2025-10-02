Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

Несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство страны на фоне сложной ситуации с протестами в островном государстве, сообщили в дипмиссии. Большинство авиакомпаний сейчас продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме, однако россиянам рекомендуется отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка.

Новые правила для путешественников с детьми начнут действовать с 20 января 2026 года. Если ребенку меньше 14 лет, то для поездок в Абхазию, Белоруссию и Казахстан ему понадобится загранпаспорт. Также в список государств с такими требованиями вошли Южная Осетия и Киргизия, сообщили в МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.