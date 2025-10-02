Форма поиска по сайту

Новости

02 октября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

В аэропорту Внуково задержали иностранца по подозрению в торговле органами

Три пешехода пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Новости регионов: прохожий спас школьницу от похитителя в подмосковной Балашихе

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе на улице Годовикова в Москве

"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

Строящийся ЖК "Нова" загорелся на западе Москвы

Движение на улице Годовикова восстановлено после ДТП

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге задержали мужчин, потушивших Вечный огонь

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 октября.

Пешеходов, пострадавших в ДТП на улице Годовикова в Москве, отправили в больницы, сообщил Депздрав. Двух мужчин и женщину на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль после того, как столкнулся с другой машиной.

Температура воздуха в Москве в пятницу, 3 октября, составит до 15 градусов. Как указал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, бабье лето подарит москвичам приятные выходные.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Взамен переданы столько же военнопленных Украины. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц.

