Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 октября.

Пешеходов, пострадавших в ДТП на улице Годовикова в Москве, отправили в больницы, сообщил Депздрав. Двух мужчин и женщину на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль после того, как столкнулся с другой машиной.

Температура воздуха в Москве в пятницу, 3 октября, составит до 15 градусов. Как указал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, бабье лето подарит москвичам приятные выходные.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Взамен переданы столько же военнопленных Украины. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц.