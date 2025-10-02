В аэропорту Внуково задержали иностранца по подозрению в торговле органами

В аэропорту Внуково задержали иностранца, которого обвиняют в нелегальной торговле человеческими органами. Мужчина был депортирован из Турции после запроса Москвы по линии Интерпола.

По данным полиции, он вместе с сообщниками убеждал граждан России приезжать в Косово и за деньги соглашаться на операцию по изъятию почек. В результате в одной из частных клиник донорам были причинены тяжкие телесные повреждения.

