02 октября, 18:15

Происшествия

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

В Останкинском районе на северо-востоке Москвы автомобиль сбил нескольких пешеходов на регулируемом пешеходном переходе на улице Годовикова.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали не менее трех человек. Движение по улице Годовикова полностью перекрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

