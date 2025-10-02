Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе в Останкинском районе

В Останкинском районе на северо-востоке Москвы автомобиль сбил нескольких пешеходов на регулируемом пешеходном переходе на улице Годовикова.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали не менее трех человек. Движение по улице Годовикова полностью перекрыто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.