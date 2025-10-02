Новости регионов: в Санкт-Петербурге задержали мужчин, потушивших Вечный огонь

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле. Ранее стало известно, что они подошли к мемориалу, а затем один из нарушителей вылил в пламя жидкость из бутылки. В результате огонь погас, а сами мужчины скрылись.

Цепь оборвалась у лифта с пассажирами в одном из жилых домов Новороссийска. Местные жители рассказали, что он остановился после 2 этажа. Из-за неисправности кабина с людьми то поднималась, то опускалась. В управляющей компании заявили, что в механизм попал посторонний предмет.

Поиски семьи туристов, пропавшей в горах в Красноярском крае, будут вестись круглосуточно, сообщили в МЧС. Задействованы более 80 человек, вертолеты и беспилотники. Семейная пара с пятилетним ребенком отправилась в поход еще 28 сентября и вскоре перестала выходить на связь.

