02 октября, 17:30

Новости регионов: в Санкт-Петербурге задержали мужчин, потушивших Вечный огонь

Новости регионов: след ребенка нашли во время поиска пропавшей под Красноярском семьи

Росгвардейцы задержали мужчину, который повредил припаркованные автомобили в Москве

Водитель сбил охранника в аэропорту Шереметьево

Новости регионов: обезьяна напала на сотрудника магазина в Красноярске

ДТП с участием электробуса произошло на Пятницком шоссе в Москве

Новости мира: Илон Маск установил рекорд по размеру своего состояния

Новости регионов: пожар произошел в мебельном цехе в Челябинске

Новости мира: наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности

Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле. Ранее стало известно, что они подошли к мемориалу, а затем один из нарушителей вылил в пламя жидкость из бутылки. В результате огонь погас, а сами мужчины скрылись.

Цепь оборвалась у лифта с пассажирами в одном из жилых домов Новороссийска. Местные жители рассказали, что он остановился после 2 этажа. Из-за неисправности кабина с людьми то поднималась, то опускалась. В управляющей компании заявили, что в механизм попал посторонний предмет.

Поиски семьи туристов, пропавшей в горах в Красноярском крае, будут вестись круглосуточно, сообщили в МЧС. Задействованы более 80 человек, вертолеты и беспилотники. Семейная пара с пятилетним ребенком отправилась в поход еще 28 сентября и вскоре перестала выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

