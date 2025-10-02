Форма поиска по сайту

02 октября

Происшествия

Новости регионов: след ребенка нашли во время поиска пропавшей под Красноярском семьи

Участники поиска пропавшей под Красноярском семьи обнаружили на снегу след ребенка. Уже несколько дней полиция и волонтеры ищут семейную пару с пятилетним ребенком, которые потерялись в горах. Задействованы вертолеты и беспилотники. Туристы отправились в поход еще в воскресенье, 28 сентября, и вскоре перестали выходить на связь. Пока одна из основных версий поисковиков заключается в том, что на семью могли напасть дикие звери.

В Санкт-Петербурге третий день не могут поймать птицу калао. Она улетела из Ленинградского зоопарка во время замены летнего вольера на зимний. В нее пробовали стрелять седативными дротиками, кормить виноградом со снотворным, однако все попытки поймать беглянку остались безуспешными. Горожане помогают с поисками, они сообщают, где видели птицу, и туда выезжают специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияживотныерегионывидеоАлина Гилева

